بينما تقلل الأخطاء البسيطة عمر سيارتك الافتراضي بشكل كبير، حذر أستاذ الميكانيكا بجامعة القاهرة المهندس محمد يعقوب، في مداخلة تلفزيونية (الأحد)، من 5 أخطاء تكلفك ثمنا باهظا لصيانة السيارة. وهي: تجاهل التحذيرات الضوئية للأعطال، وإهمال تغيير الزيوت والفلاتر بانتظام، أما عدم فحص الإطارات دوريا للاطمئنان على صلاحيتها، فيؤثر على «وزنية» السيارة، فيما يؤدي تجاهل مواعيد الصيانة لتآكل قطع الغيار المفترض تغييرها في الوقت المناسب، كما يعد عدم تنظيف السيارة مدعاة لتراكم المواد الكيميائية ما يعرضها للتلف والصدأ، وأخيرا ينصح يعقوب بكشف التسريبات وتجنب القيادة العنيفة واعتماد القيادة الاقتصادية ما يوفر استهلاك الوقود.1 تجاهل التحذيرات الضوئية للأعطال2 إهمال تغيير الزيوت والفلاتر بانتظام3 عدم فحص الإطارات بشكل دوري4 التغاضي عن تغيير قطع الغيار المتآكلة5 عدم تنظيف السيارة وتجاهل التسريبات