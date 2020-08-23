«صوته عشق لا ينتهي»، بهذه الكلمات وصفت الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي (الأحد)، الفنان السعودي علي عبدالكريم، حين أعادت نشر صورته التي أوردها الملحن السعودي ممدوح سيف على حسابه في «تويتر»، مؤكدة أن عبدالكريم أستاذ وفنان كبير. كما كتبت أحلام: «كم أنت رائع»، مع وسم باسم الملحن سيف، الذي كان قد كتب تعليقاً على الصورة المنشورة (السبت)، قال فيه: «الفنان الكبير علي عبدالكريم، من الفنانين المتميزين في خامة صوته وأدائه الجميل والألوان الغنائية المختلفة التي قدمها»، لتنهال عليه التعليقات المؤيدة، فيما حصد التغريدة الأصلية آلاف الإعجابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.