رفضت محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيل متهمي «شبكة فؤاد الإيراني» المحتجزين منذ يوليو الماضي، بتهم غسل الأموال وتجارة الخمور والرشوة. ووفق صحيفة «الأنباء» الكويتية، أمر القاضي (الأحد)، بتجديد السجن لـ15 يوما، للمتهمين الـ8، 5 من أعضاء الشبكة و3 آخرين (ضباط)، ألقي القبض عليهم لاحقا بعد ورود أسمائهم في التحقيقات. وذكرت تقارير محلية أن شخصيات نافذة متورطة بالتواصل مع المتهم الرئيسي للشبكة الإيراني فؤاد صالحي، الذي أقر بمعرفته بلواء شهير متهم حاليا على ذمة قضية النائب البنغالي. يذكر أن الأمن الكويتي ضبط الشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، وهم إيراني وكويتيان ومصري وعراقي يحمل جنسية أوروبية.