قبضت الشرطة المصرية على متهم هارب من سجن وادي النطرون في قضية محكوم فيها بالإعدام، ومتورط في قضايا أخرى في بني سويف بصعيد البلاد. ووفق صحف مصرية (الأحد)، كشفت التحقيقات أن المتهم انتحل شخصية ابن خالته «الميت» وزور شهادة ميلاد وبطاقة هوية تزوج بها 4 مرات. وتبين أن المحكوم «وائل.إ.ع» (38 عاماً) يعمل كهربائياً، ومتهماً في 9 قضايا آخرها القتل العمد. وأكدت التحريات أن المتهم هرب من السجن في أحداث يناير 2011، وانتحل اسم ابن خالته علاء محمد، فيما اعترف الهارب بفعلته، وقال إن قريبه توفى بعدما زور أوراقه الرسمية مقابل 20 ألف جنيه رشوة.