انضمت المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز إلى حملة «انهض من الألم» لدعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في وفاة 180 وجرح أكثر من 6000 وتشريد 300 ألف من بيوتهم، إذ نشرت على صفحتها في «فيسبوك» (السبت) صورة 3D بـ«تيشيرت» للمصمم اللبناني زهير مراد مطبوعاً عليه عبارة من 4 كلمات Rise From The Ache، استنكاراً لما وقع جراء الانفجار، والتأكيد للمجرم أن بيروت ستنهض مجدداً من الحطام. وعلقت «لوبيز» على الصورة: «معاً سننهض، انضموا إلينا لمساعدة من خسروا الكثير في مأساة لبنان المروعة». يذكر أن عدداً من نجوم العالم شاركوا المبادرة، بينهم درة وصوفيا فيرغارا وأليساندرا أمبروسيو وشانينا شايك.