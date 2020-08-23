بينما يترقب العالم إنتاج لقاحات كورونا من دول عدة، أهمها روسيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من عقبة طبية غير متوقعة قد تبطئ جهود التلقيح ضد المرض، بل تنذر بمشكلة كبيرة شبيهة بتلك التي شهدتها ذروة تفشي الفايروس إبريل الماضي على الكمامات. ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، تشكو العديد من دول العالم نقص الإبر التي يحتاجها تلقيح العدد الهائل من البشر، لاسيما في الولايات المتحدة رغم إنفاق الحكومة مئات الملايين لمعالجة ذلك قبل طرح اللقاح، خصوصاً أن دولاً عدة عجزت عن تأمين المخزون الكافي من الكمامات والمعدات كأجهزة التنفس الاصطناعي. فيما توصي المنظمة مصنعي الإبر بمضاعفة الإنتاج بشكل أسرع.