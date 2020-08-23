بصفته المسؤول عن التنسيق بين الجهات الصحية بالمملكة لتحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة، حرص المجلس الصحي السعودي على تقديم نصائح مهمة عدة (الأحد) للمتعافين من كوفيد-19 الذي تسببه الإصابة بفايروس كورونا المستجد، من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، دون مبالغة، خصوصا مع العودة إلى العمل التي تقررت الأسبوع القادم، مع ضرورة طرد الهواجس المترسبة نتيجة تفشي الجائحة. إذ أوصى بالمحافظة على المسافة الآمنة وارتداء الكمامات مع تعقيم اليدين بشكل مستمر.ولم يغفل المجلس المتعافين في المنازل، إذ حثهم على تنظيف الأسطح المستخدمة كمقابض الأبواب والاهتمام بالتهوية الجيدة، والحفاظ على نظافة دورات المياه، وغسلها بشكل دوري بالصابون والمطهرات المعتادة حتى لا تصبح مصدرا لانتقال العدوى، كما طالب قائدي المركبات بالتخلص من النفايات أولا بأول، وعدم الاحتفاظ بها داخل السيارة كونها أحد الملوثات غير الآمنة لمستخدمي السيارات. وعن الملابس، أكد المجلس ضرورة غسلها بالماء والصابون باستخدام مياه ساخنة تراوح حرارتها بين 60 و70 درجة مئوية، مع تعقيم سلة الغسيل بمطهر قوي، والعمل على نشر الملابس تحت ضوء الشمس، وأخيرا تخصيص أدوات شخصية لكل فرد في الأسرة وعدم مشاركتها مع الآخرين، لتفادي انتشار العدوى بين أفراد الأسرة.6 نصائح لعودة آمنةترك مسافة آمنة وارتداء الكمامةتعقيم اليدين ومقابض الأبوابالتهوية الجيدة ونظافة دورات المياهالتخلص من نفايات السيارة دورياًغسل الملابس بماء حار 60-70معدم مشاركة الأدوات الشخصية