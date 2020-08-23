يتجه مجال التصوير أكثر نحو الهواتف الذكية، لاسيما أن قدرات كاميراتها جعلتها الخيار الأفضل للمستخدمين. ووفق صحيفة «إنديان إكسبرس» قدّم خبراء التصوير 5 طرق للحصول على صور ومقاطع فيديو أفضل، هي: مسح العدسة قبل التصوير، للحصول على صورة بلا ضباب، وموازنة التعرض الضوئي، بالنقر على الجزء الأكثر سطوعا في الشاشة للتحكم في ضوء الصورة. مع استخدام خلفية متباينة بالنزول على ركبتيك أثناء التصوير وجعل السماء خلف الوجوه، أما إذا كنت تلتقط صورة في الهواء الطلق، فاحرص أن تكون الشمس خلفك للحصول على وجوه مضاءة جيدا. وأخيرا تجنب استخدام الوضع الرأسي للصور الجماعية واستخدام الحركة البطيئة لتصوير فيديو.1 مسح العدسة دائما قبل التصوير لتجنب الضباب2 موازنة التعرض الضوئي لصور أكثر سطوعا3 استخدام خلفية متباينة اللون أثناء التصوير4 احرص أن تكون الشمس خلفك لصورة واضحة5 تجنب «الوضع الرأسي» للصور الجماعية