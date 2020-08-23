أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك أكثر من 40 بروتوكولاً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، وبالإمكان مراجعتها والرجوع إليها عبر موقع كوفيد بالوزارة. ودعا إلى ضرورة الحرص على أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، فالأعراض تختلف من شخص لآخر، والخدمات مقدمة على مدار الساعة عبر الاتصال على 937.وقال العبدالعالي: استطعنا العودة بحذر كافٍ جعلنا في حالة استقرار، مشدداً على أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل هو لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأية أعراض.من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب أن ما تحقق من نتائج إيجابية في مكافحة جائحة كورونا جاء بفضل الله، ثم بما توليه القيادة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة، والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في أنحاء العالم كافة.وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فايروس كورنا المستجد، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً في تفشي الفايروس. كما يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف فور مغادرة المنازل، ولبسها في المواقع كافة، ومباشرة البلاغات الخاصة بعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواقع العمل والمناسبات الاجتماعية والأسواق والمواقع العامة كافة.وأكد أنه حتى تاريخه، تم تطبيق عقوبة مخالفة عدم لبس كمامة في أنحاء المملكة كافة بحق 1936 مخالفا.