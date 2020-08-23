توفي، أمس (السبت)، مواطن من جنوب أفريقيا يُعتقد أنه أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز 116 عاماً.
وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر رجل سنّاً في العالم حالياً هو البريطاني بوب ويتون البالغ 112 عاماً، لكن وسائل إعلام جنوب أفريقيا وصفت فريدي بلوم بأنه الأكبر سنّاً في العالم بشكل «غير رسمي».
وقال فريدي بلوم، الذي ولد في الثامن من مايو 1904 لوكالة «فرانس برس» هذا العام إنه «عاش كل هذه المدة بفضل الله»، وأودت الإنفلونزا الإسبانية بعائلة بلوم بأكملها حينما كان لا يزال مراهقاً، لكنه نجا من الوباء الذي ضرب العالم عام 2018، وبعد نجاته ربّى أطفال زوجته جانيت الثلاثة، وكأنهم أطفاله، وبات جَدّاً لـ5 أحفاد.
وقال المتحدث باسم العائلة أندريه نايدو لـ«وكالة فرانس برس»: «قبل أسبوعين فقط، كان الجد لا يزال يقطع الحطب»، مضيفاً: «كان رجلاً قوياً تملؤه الكبرياء، لكن في غضون 3 أيام، تحول من رجل كبير البنية إلى شخص صغير».
وتوفي بلوم المولود في بلدة أديليد في محافظة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا، في مستشفى تايغربرغ في الكاب، وكانت وفاته طبيعية وغير مرتبطة بفايروس كورونا.