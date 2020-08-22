«إذا كنت كسولا، تقدم إلى هذه الجامعة»، بهذا العنوان أعلنت جامعة الفنون الجميلة بمدينة هامبورغ الألمانية تخصيص منحة 1600 يورو للمتقدمين من أنحاء العالم، حال أقنعوا مسؤوليها بأنهم لم ولن ينجزوا شيئاً في حياتهم. ووفق موقع «ديلي ميل» البريطاني (السبت)، وصفت المنحة بالغريبة، لاسيما أنها تطلب من المتقدم تحديد مجالات «الكسل» التي يبدع فيها. وتضم استمارة التقديم 4 أسئلة: ما الشيء الذي لا تريد عمله؟ وما المدة التي تريدُ فيها الإعراض عن فعله؟ ولمذا لن تفعله تحديداً؟ ولماذا تعتبر نفسك الشخص الأنسب لذلك؟ وقال صاحب المبادرة مهندس التصميم فريدريش بوريس: «إن عدم القيام بشيء ليس بالأمر الهين»!