أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بتداول خبر خطوبتها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، لتخرج وتوضح الحقيقة في مداخلة تلفزيونية مساء (الجمعة)، إذ قالت: «لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هى صعبة تضبط، بس لو ضبطت بتكون أحلى شيء بالحياة لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبى مغلق بالضبة والمفتاح، قلبى تعبان ومقهور، لقد خرجت من علاقة 14 عاما أولاد وحب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللى بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا». وتابعت: «أنا خاطبة نفسي فى الوقت الحالي، ونزلت مع صاحبتى ميرال اشتريت خاتم خطوبة وأهديته لحالي».