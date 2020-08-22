تبث الإحصاءات الرسمية عن تفشي فايروس كورونا، كثيرا من التفاؤل يوما بعد آخر، وتشير إلى أن الوباء ينحسر تدريجيا وفي طريقه إلى الزوال، في ظل تنامي الجهود والأبحاث لإنتاج لقاح للوباء، إذ تشير أكثر التوقعات إلى توفر اللقاح بنهاية العام الحالي.

«عكاظ» كانت قد رصدت إحصاء في 25 مارس 2020 حول الإصابات بـ«كوفيد-19» حول العالم، ونشرته بعنوان (تزايد أعداد المتعافين يعجل بتطويق فايروس «كورونا»)، والآن وبعد مرور نحو خمسة أشهر، تظهر الإحصاءات الحديثة الصادرة اليوم (السبت) 22 أغسطس 2020، انحسارا كبيرا للفايروس، وارتفاع نسبة المتعافين من إجمالي حالات الإصابة، ويرافق ذلك تقلص نسبة المتوفين من إجمالي الحالات.

ففي 25 مارس الماضي، كشفت الإحصاءات أن عدد المصابين بلغ آنذاك 422 ألفاً، فيما بلغ إجمالي المتعافين 108 آلاف، وحصيلة الوفيات 19 ألفا، أما اليوم، فقد بلغ إجمالي الإصابات 23.184.597، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 15.759.754، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 804.269 حالة وفاة.

وبمقارنة نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بين الإحصاءين، فقد بلغت في 25 مارس الماضي 25.6% من إجمالي الإصابات، في حين كانت نسبة الوفيات 4.5% من إجمالي الحالات المصابة، أما اليوم، فقد بلغت نسبة المتعافين 67.97%، بارتفاع 42.37%، فيما انخفضت نسبة الوفيات بنسبة 1.04% لتصل إلى 3.46% من إجمالي الإصابات عالمياً.