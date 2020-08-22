كشفت منظمة الصحة العالمية WHO أن لقاح كورونا وحده لن يكون كافياً لإنهاء الجائحة، فهو «أداة حيويّة» في المعركة العالميّة ضد الفايروس المستجد، وليس هناك ما يضمن أن يتوصل العلماء إلى لقاح فعال بنسبة 100%. ووفق شبكة CNBC الأمريكية، قال المدير العام للمنظّمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بمقر الوكالة بجنيف (السبت): «على الجميع أن يتعلم كيفية التعامل مع الفايروس وإجراء تعديلات دائمة على حياتهم اليوميّة لخفض مستوى انتشاره». وأضاف: «في الوقت نفسه، لا يمكننا العودة إلى ما كانت عليه الأمور.. فعلى مر التاريخ، أدّى تفشّي الأمراض والأوبئة إلى تغيير الاقتصادات والمجتمعات».