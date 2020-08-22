بعد أيام من فضيحة تحويل مجموعة سيتي غروب الأمريكية 900 مليون دولار بالخطأ لدائني إحدى شركات التجميل، فوجئ الطبيب النفسي بليز أغيري، أحد عملاء بنك أوف أمريكا بولاية ماساتشوستس بإخطار على هاتفه بإيداع 2.45 مليار دولار في حسابه البنكي، فظن أنه دخل قائمة المليارديرات. إلا أن ذلك لم يستمر سوى 15 دقيقة، إذ سحب البنك المبلغ دون إخطار صاحب الحساب. ووفق وكالة «بلومبيرغ» (السبت)، اتصل أغيري بالبنك للاستفسار، ليأتيه الرد: «لم يدخل المبلغ حسابك، فما حدث ليس إلا خطأ تقنياً في التطبيق». وكتب أغيري على حسابه في «تويتر»: «ثروتي الجنونية لم تستمر سوى ربع ساعة».