أفادت تقارير بأن المسافرين خلفوا وراءهم ما يقرب من مليون دولار عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات الأمريكية العام الماضي، بما في ذلك نحو 19 ألف دولار بالعملة الأجنبية.

وأفاد تقرير لإدارة أمن النقل أن المسافرين فقدوا 926 ألف دولار في 75 مطارا في العام الذي انتهى في سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة بيتسبرغ تريبيون-ريفيو.



ويقول المنظمون الفيدراليون إن الكثير من الأموال المفقودة جاءت من أشخاص يفرغون جيوبهم لإجراء عمليات الفحص الأمني،.

وتقول الصحيفة إن أكبر المبالغ فقدت في مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو وميامي ولاس فيغاس ودالاس. في مطار بيتسبرغ الدولي، حيث مقر الصحيفة، فقد المسافرون مبلغ 5000 دولار، بحسب (سكاي نيوز عربية).

وتقترح إدارة أمن النقل وضع النقود في حقائب يد، وتذكر المسافرين الذين فقدوا أموالا أنه يمكنهم الاتصال بمكتب المفقودات التابع لإدارة أمن النقل في المطار.