أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فايروس إيبولا في الجزء الغربي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يشكل مصدر قلق بالغ، مع تسجيل مائة حالة في أقل من 100 يوم.

وأضاف بيان صادر (الجمعة)، عن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، أن فايروس إيبولا انتشر منذ ذلك الحين في 11 من أصل 17 منطقة صحية في مقاطعة إكواتور، غربي البلاد، لافتًا إلى أنه تم تأكيد إصابة 96 شخصًا بإيبولا من بين 100 حالة تم الإبلاغ عنها، فيما أودى الفايروس بحياة 43 شخصًا.

وأفاد أنه مع وجود 100 إصابة بفايروس إيبولا في أقل من 100 يوم، فإن تفشي المرض يتطور بطريقة مقلقة، وأن انتشاره عبر تضاريس واسعة ووعرة، يتطلب تدخلات مكلفة، ومع استنزاف فايروس كورونا للموارد والاهتمام فمن الصعب توسيع نطاق العمليات.

ولفت البيان النظر إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها، ساعدوا في فحص أكثر من 640 ألف شخص عبر 40 نقطة مراقبة تم إنشاؤها للمساعدة في الحفاظ على سلامة المسافرين عند العبور إلى منطقة متضررة بالفايروس.

وأكد أن المنظمة عملت أيضا على نشر الوعي حول إيبولا بين قرابة 774 ألف شخص في المجتمعات المتضررة، وذلك حول كيفية التعرف على الأعراض وتلقي العلاج.