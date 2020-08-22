قالت منظمة الصحة العالمية (الجمعة) إن اللقاح سيكون «أداة حيوية» في المعركة العالمية ضد فايروس كورونا، لكنه لن ينهي الجائحة من تلقاء نفسه، وليس هناك ما يضمن أن يتوصل العلماء إلى لقاح فعال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي من مقر الوكالة بجنيف، إن قادة العالم وعامة الناس يجب أن يتعلموا كيفية التعامل مع الفايروس وإجراء تعديلات دائمة على حياتهم اليومية لخفض مستوى انتشاره. «في الوقت نفسه، لا يمكننا العودة إلى ما كانت عليه الأمور»، بحسب شبكة CNBC الأمريكية.

وقال إنه على مر التاريخ، أدى تفشي الأمراض والأوبئة إلى تغيير الاقتصادات والمجتمعات.

وقال: «على وجه الخصوص، أعطى فايروس كورونا قوة دفع جديدة لضرورة تسريع الجهود للاستجابة للتغيرات المناخية، إضافة إلى لمحة عن عالمنا كما ينبغي أن يكون؛ سماء وأنهار أنظف».