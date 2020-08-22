أصدرت محكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية (الجمعة) حكما بالسجن مدى الحياة على شرطي سابق بالولاية عاش حياة مزدوجة اشتهر خلالها بوصف «قاتل الولاية الذهبي».

وارتكب سفاح كاليفورنيا سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب في السبعينات والثمانينات تم الكشف عنها بالاستعانة بمواقع الأنساب على الإنترنت، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو عن أي جزء من العقوبة على جوزيف جيمس أنجيلو (74 عاما) في قاعة محكمة بسكرامنتو بعد أربعة أيام من الجلسات العلنية المثيرة التي شهدت مواجهات مفعمة بالمشاعر بين المتهم والضحايا أو أفراد أسرهم.

وفي يونيو اعترف دي أنجيلو بارتكاب 13 جريمة قتل و13 تهمة مرتبطة باغتصاب وهي جرائم نفذت بين عامي 1975 و1986، كما اعترف المتهم بتلك الجرائم في إطار اتفاق مع المدعين حال دون صدور حكم كان محتملا بإعدامه.

كما اعترف دي أنجيلو علنا بالعشرات من جرائم الاغتصاب التي سقطت بالتقادم.

ويقول المدعون إنه انتهك حرمة 120 بيتا في 11 مقاطعة بالولاية خلال نشاطه الإجرامي.

وظلت شخصية «قاتل الولاية الذهبي» غامضة ولم يتم التوصل إلى الجاني في جرائمه لعقود إلى أن تم إلقاء القبض عليه في مقاطعة سكرامنتو يوم 24 أبريل عام 2018.

وربط المحققون بين دي أنجيلو وكل تلك الجرائم باستخدام أسلوب حديث آنذاك وهو تعقبه باستعمال فحص الحمض النووي ومواقع الأنساب على الإنترنت.