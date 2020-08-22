في تخفيف جديد للقواعد الرامية إلى منع انتشار فايروس كورونا الجديد، ألغت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين إلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوما. ورغم تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في العاصمة الصينية اليوم (الجمعة).

وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضا.

وهذه ثاني مرة تخفف فيها السلطات الصحية في بكين قواعد وضع الكمامة في العاصمة، التي عادت إلى حد كبير إلى الحالة الطبيعية بعد جولتين من إجراءات العزل العام. وكانت مراكز مكافحة الأمراض في بكين قالت في البداية إن بوسع سكان العاصمة الخروج دون كمامة في أواخر أبريل، غير أنها سرعان ما ألغت القواعد في يونيو بعد انتشار جديد للفايروس في سوق كبير للجملة في جنوب المدينة.

ولم تسجل الصين أي حالات عدوى محلية جديدة على مدى 5 أيام بعدما نجحت في السيطرة على التفشي في العاصمة ومدن أخرى. وسجلت السلطات 22 إصابة جديدة بالفايروس كلها لأشخاص قادمين من الخارج في 20 أغسطس، وأغلقت حدودها أمام معظم الوافدين غير الصينيين. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 84917 إصابة.