أكد مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس أن الضغط الهائل على الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم خلال جائحة «كورونا» يجعل من الصعب على البشرية مكافحة انتشار الملاريا.

وأشار عبر مدونته الإلكترونية إلى أن بعوض الملاريا لم يأخذ «استراحة» وسط الجائحة، وقال: «لا يحافظ البعوض على التباعد الاجتماعي ولا يرتدي الكمامات».

ووفقا له، فإنه في العديد من البلدان، من المرجح أن تصل ذروة انتشار جائحة «كورونا» خلال ذروة الإصابة بالملاريا.

وكتب غيتس قائلا: «خلال تفشي فايروس إيبولا عام 2014 في غرب أفريقيا، تسببت الأمراض مثل الملاريا والسل وفايروس نقص المناعة البشرية في وفيات أكثر بكثير من الإيبولا نفسه، حيث دمر الوباء النظم الصحية المحلية. ويخشى مسؤولو الصحة من أن الشيء نفسه يمكن أن يحدثه أيضًا كوفيد-19».

وأشار غيتس إلى أن جائحة «كورونا» تسببت في مشكلات في العديد من المناطق الأفريقية مع توفير الناموسيات المضادة للملاريا والأدوية الأساسية والاختبارات السريعة. وأضاف أنه وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية، إذا لم يتم حل الوضع، فإن الوفيات الناجمة عن الملاريا في أفريقيا ستصل إلى مستوى عام 2000، عندما توفي 764 ألف شخص.

وشدد على أنه «لا يوجد خيار بين إنقاذ الأرواح من كوفيد-19 وإنقاذ الأرواح من الملاريا. ويجب أن يسمح العالم لهذه البلدان بالقيام بالأمرين معا».