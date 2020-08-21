قررت ألمانيا إطلاق تجربة هي الأولى من نوعها في العالم، وتعتمد على دخل أساسي ثابت لمدة 3 سنوات، تتم من خلاله دراسة تأثير هذه الخطة على الاقتصاد وعلى الشخص المتلقي لهذا المبلغ.

وبحسب موقع «سبوتنيك»، تقتضي الدراسة التي تعتزم القيام بها الحكومة، الممتدة على مدار 3 سنوات، تقديم مبلغ 1200 يورو لـ120 شخصا شهريا ولمدة 3 سنوات، هو مبلغ أعلى بقليل من خط الفقر في ألمانيا.

وسيقارن الباحثون النتائج مع نحو 1380 شخصا لم يحصلوا على هذا الراتب.

وسيخضع المشتركون لاستبيان حول حياتهم، عملهم، وانفعالاتهم لمعرفة ما إن كان دخلهم ذا تأثير على جوانب حياتهم.

وتقوم فكرة الدراسة على أن الحكومة ملزمة بدفع مبلغ من المال لكل مواطن شهريا، بغض النظر عن دخله أو وضعه الوظيفي، لاستبدال ما يدفع حاليا من مبالغ يتم تحديدها بحسب مستوى الدخل.

وبحسب القائمين على المشروع فإن هدفه هو التقليص من عدم المساواة، والمساهمة في رفاهية المواطن، بتوفير ما سمي بـ«الأمن المالي» لهم، وفقا لموقع «يورو نيوز».

أما المعارضون فيقولون إنها ستكون مكلفة، وستثني الناس عن الانخراط في سوق العمل.



من جهته قال المشرف على الدراسة يورغين شوب إن المعارضين لها سيتذرعون بفكرة أن الناس سيستسهلون عدم الذهاب إلى العمل، والاستلقاء على الأريكة للاستمتاع بالوجبات السريعة ومشاهدة التلفزيون، وأن المؤيدين يرون أنهم سيستمرون بالقيام بالأعمال، وسيصبحون أكثر إبداعا، ونوه إلى أن هذه الكليشيهات في النقاش والقوالب النمطية تُطرح أيضا عند الحديث عن تأثير هذه الخطة على الاقتصاد.