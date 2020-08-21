كشفت صحيفة «الغارديان» عن إجراء جديد ستتخذه الحكومة البريطانية لاستقبال المسافرين القادمين إليها، من خلال تجهيز مركز اختبار سريع لفايروس كورونا المستجد، ليكون بديلاً عن الحجر الصحي الإلزامي الذي تفرضه الحكومة على الوافدين إليها.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية استكملت تجهيز مركز الفحص في مبنى الركاب 2 بمطار هيثرو، وأن نتائج الفحوصات على الركاب القادمين تظهر في غضون 24 ساعة من إجراء الفحص.



وأوضحت «الغارديان» أنه يمكن إجراء أكثر من 13000 اختبار للركاب يومياً، لافتة إلى أن مركز الفحص الثاني المزمع تجهيزه سيكون جاهزاً في المبنى رقم 5 بنهاية أغسطس الجاري، ويشير مشغلون للمطار إلى أن كلا المركزين قابل للتطوير وفقاً للطلب.



وتجدر الإشارة إلى أن المخطط التجريبي المقترح لمركز الفحص سيستخدم نموذجاً من اختبارين - تم استخدامه بنجاح في أيسلندا-، يتضمن ذلك اختباراً أولياً يتم إجراؤه في المطار عند الوصول إلى بريطانيا، واختباراً تأكيدياً بعد بضعة أيام.



وذكرت «الغارديان» أن الفحص سيستخدم للكشف المباشر عن المضادات بدلاً من اختبارات الاستجابة المناعية للجسم، وسيكون بتكلفة 150 جنيهاً إسترلينياً، مضيفة «قرار استبدال الاختبار بتدابير الحجر الصحي يساعد على استعادة ثقة المستهلك، وإعطاء صناعة السفر دفعة قوية البلاد في أشد الحاجة إليها».



وقال رئيس شركة Travel PR للسفريات بول تشارلز: «إذا كنا سنتعلم كيف نتعايش مع كورونا، يجب أن تكون هناك بدائل للحجر الصحي، حيث إن تدابير الحجر الصحي مدمرة للغاية للاقتصاد، لأنك تفرض الحجر الصحي على الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة». وتابع «يجب أن يكون البديل هو الاختبار، كما تفعل البلدان الأخرى».