يتحول شغف الكثير من النساء حول العالم بمستحضرات التجميل إلى مشاريع ناجحة تدر عليهن أرباحاً طائلة، ومن أبرز من تمكن من الاستفادة القصوى من هذه المشاريع 6 مشهورات من النساء، استغللن هذا العشق لكسب المال بافتتاح علامات تجارية خاصة انتشرت عالمياً، أبرزهن كايلي جينر وريهانا.وستعرض الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز، وفق موقع «إنسايدر»، مستحضرات العلامة التجارية التي تمتلكها سبتمبر القادم، ورغم أنها لم تبع منتجاً واحداً حتى الآن، إلا أن حساب العلامة على «إنستغرام» يتابعه أكثر من مليون متابع. فيما ساعدت علامة مستحضرات تجميل عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر لتصبح أصغر مليارديرة في العالم، بتحقيقها أرباحاً طائلة من منتجات أحمر الشفاه وظلال العيون والكحل.وتعود ثروة ريهانا الباربادوسية أغنى مغنية في العالم، لمستحضرات تجميل علامتها التجارية، التي تحقق أرباحاً قياسية سنوياً، بينما تؤكد المغنية الأمريكية ليدي غاغا أنها تتكئ على علامة مستحضراتها لدعمها مادياً حين تعتزل الفن. أما نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ويست، فتمتلك علامة تجارية تعد واحدة من مشاريعها الناجحة، إلى جانب خط إنتاج عطور وملابس عالمية، كما تتعاون مع شقيقتها كايلي لإصدار منتجات تجميلة بعلامة مختلفة. وأخيراً تركت عارضة الأزياء الأسترالية ميراند كير دراسة علم نفس التغذية والصحة بإحدى جامعات بلادها عام 2009، لتؤسس شركة عناية بالبشرة والجمال وأدارتها بنفسها، وحققت ولا تزال نجاحات كبيرة في عالم المكياج.