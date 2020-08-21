أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة الكويتي وسبعة ضباط في الجهاز عن العمل، على خلفية التسجيلات المسربة من الجهاز، والتي تعود لعام 2018، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الليلة الماضية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان رسمي مساء اليوم (الخميس)، إن الوزير وجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن التسجيلات المسربة من جهاز أمن الدولة الكويتي فور العلم بها، وأمر بإحالة واقعة التسجيلات المسربة، وما تضمنته من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة.