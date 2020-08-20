أعلنت السلطات الصحية في تونس، (الأربعاء)، بدء تطوير لقاح ضد فايروس كورونا المستجد، تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاما مرتفعة، منذ قرار فتح الحدود في البلاد.

وقال مدير معهد باستور الحكومي الهاشمي الوزير :«هناك فريق يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا، وما زال في المراحل ما قبل السريرية».

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي «الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا».

وأضاف الوزير «نبذل مجهودا بإمكانيات محدودة ونحاول الوصول لنتائج».