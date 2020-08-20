عادت الروسية زينيدا كونونوفا «81 عاما» إلى الحياة بعد أن أمضت ليلة كاملة داخل مشرحة في روسيا، عقب إعلان الأطباء وفاتها.

وأعلِنت وفاة كونونوفا بعد إجراء جراحة لإزالة انسداد معوي في مستشفى بمنطقة غورشيشينسكي المركزية في الـ 14 أغسطس الجاري.

وتم نقلها إلى المشرحة في تمام الساعة الـ 1.10 صباحا، ولكن بعد نحو 7 ساعات، في الساعة الـ 8 صباحا، صدمت إحدى العاملات بالمشرحة عندما وجدت الجدة ملقاة على الأرض، إذ سقطت كونونوفا خلال محاولتها النزول من على طاولة المشرحة والهروب.

وسمع سائق سيارة إسعاف الضجة أثناء دخوله المبنى، وأخبرت العاملة السائق بما حدث، فظن المسعف أن عاملة المشرحة قد جنت، لكنه رأى بعد ذلك السيدة العجوز تمسك بيد المرأة طالبة المساعدة.

وتم تغطية كونونوفا بالبطانيات ونقلها إلى العناية المركزة، واتصل المستشفى بابنة أخت الجدة تاتيانا كوليكوفا وقال لها الطبيب: «لدينا وضع غير عادي.. إنها على قيد الحياة!».

وهرعت كوليكوفا إلى المستشفى حيث تم إرسال فريق من المسعفين من العاصمة الإقليمية كورسك لعلاجها، وشعرت بالسعادة لأن عمتها على قيد الحياة لكنها سألت الأطباء: «كيف يمكن أن يحدث هذا؟».

وقالت كوليكوفا: «لم تتعرف علي في البداية أو تتذكر أنها خضعت لعملية جراحية.. لكنها تحدثت عن مشكلة ركبتها القديمة».

واعترف الطبيب المعالج وطبيب تخدير في وقت لاحق بأنهما أرسلا السيدة كونونوفا إلى المشرحة بعد ساعة و20 دقيقة من وفاتها، بدلا من ساعتين كما تملي القواعد.