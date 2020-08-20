مع تطور التكنولوجيا، يحاول العلماء استكشاف أعماق البحار والمحيطات ومعرفة نوع الحياة البحرية بداخلها.

وكان الحل للباحثين بالعديد من الدول هو استخدام الروبوتات، والتي يمكنها أن تصل لأعماق لم يصل إليها بشري من قبل، بسبب صعوبة الظروف الحياتية والضغط الجوي.



وصمم الباحثون بمعهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية، سمكة على شكل روبوت لاستكشاف الحياة البحرية يتم تشغيلها عن بعد ويمكنها البقاء تحت الماء لمدة 40 دقيقة متصلة.



وتلك الأسماك الروبوتية يمكن استخدامها للتجسس على الكائنات البحرية، التي تعيش في أماكن يصعب الوصول إليها أو تلك التي تنزعج من أي حركة للبشر بالقرب منها، بهدف فهم تكوينها ودراستها جيدا، وفقا لـ«سبوتنيك».