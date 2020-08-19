طرحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مسودة مشروع «نظام الإعلام»، ودعت جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال لإبداء أطروحاتهم والإدلاء بمرئياتهم حيال النظام. فيما يهدف المشروع لضم نظامي المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع ليكون اختصاصاً موحّداً يشمل المحتوى الإعلامي كاملاً، وتشرف عليه الهيئة. وتأتي مبادرة طرح مسودة المشروع للنقاش على العموم إرساءً لقواعد الشفافية المطلوبة، والاستفادة من وجهات النظر المشاركة؛ بهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة. وأكدت الهيئة أنها ستتلقى الملاحظات والاقتراحات خلال 30 يوماً