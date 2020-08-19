احتفل «قوقل» (الأربعاء)، بالذكرى الـ190 لميلاد عالم الكيمياء الألماني الشهير يوليوس لوثر ماير، عبر تغيير الأيقونة الخاصة به عند البحث. وولد يوليوس في 19 أغسطس 1830، وهو أول من أظهر العلاقة بين الأوزان الذرية وخواص العناصر، كما استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر ووجود علاقة بين الكتل الذرية.عمل ماير، مع العالم الكيميائي الروسي ديميترى مندلييف، على تطوير الجدول الدوري للعناصر، حيث تقع العناصر في مجموعات طبقًا لأوزانها الذرية وخواصها. كما استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر. ودفعت هذه الفكرة علماء آخرين لدراسة البناء الذري، كما أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر ورتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية. فيما اعتبر العالم أن ترتيب العناصر تصاعديا حسب الكتل الذرية، واحد من أهم إسهامات يوليوس، الذي رحل عن عالمنا في 11 أبريل 1895، عن 65 عاما، بعد رحلة طويلة مليئة بالعلم والمعرفة، نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات العالمية التي جعلته واحدا من أهم كيميائيي العالم على مر التاريخ.