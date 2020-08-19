بعد انقطاع عن التمثيل لأكثر من 27 عاماً، أعلنت «نتفليكس» عودة الفنان المصري عمرو دياب إلى الدراما التلفزيونية عبر مسلسل بعنوان «صنع في مصر» قريباً. وتفاعل رواد التواصل مع الإعلان الذي نشرته المنصة على صفحتها في «فيسبوك» (الثلاثاء)، لاسيما أن «الهضبة» كما يلقبه معجبوه، شارك ممثلا لآخر مرة في فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» عام 1993، مع الفنانين عمر الشريف ويسرا. بدوره، عبر دياب عن تحمسه للتجربة، وقال على حسابه في «أنستقرام»: «سعيد بهذا التعاون ليقيني أن الفن لغة عالمية تبني جسور التواصل بين الثقافات.. ومتحمس للوصول لأكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم».