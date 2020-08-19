إثر عطل في أحد مصانع الشوكولاتة، استيقظ أهالي «أولتن» السويسرية (الثلاثاء)، وقد كسا البلدة غطاء من الشوكولاتة. فيما قال مسؤولو المصنع: «تعطل نظام التهوية، فنفضت المداخن غباراً من الكاكاو (المادة الأساسية في تصنيع الشوكولاتة) تزامن مع رياح شديدة ليبدو الأمر كأمطار شوكولاتة غطت الشوارع والسيارات والبيوت والأشجار. ووفق «سكاي نيوز» نشر حساب المدينة على «تويتر» صورة سيارة تغطيها الشوكولاتة، ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، واعتبر مغرد أن الواقعة تعكس الثروة التي جنتها الشركات من وراء كورونا، وكتب آخر: «السماء تمطر شوكولاتة.. هذا لا يحدث إلا في الأحلام!». وتعهد المصنع بدفع ثمن غسيل السيارات المتضررة.