«لن نستطيع دفع رواتب بعد أكتوبر القادم»، بهذه العبارة كشف وزير المالية الكويتي براك الشيتان، في جلسة مجلس البرلمان التكميلية (الأربعاء)، أن بلاده تعاني شح سيولة في دفع الرواتب. ووفق وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، قال الشيتان: «لدى الكويت مليارا دينار سيولة، يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر فقط». وأضاف: «على المديين المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام.. وفي عدة عقود، سينفد صندوق الأجيال القادمة، ما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة». وتساءل الشيتان: «كيف تتصرف الحكومة بعد ذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار؟».