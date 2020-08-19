قد ترى أن استخدام مساعد قوقل لإدارة منزلك بذكاء أو الاتصال بالأصدقاء أو المطعم، تقنية مثيرة للاهتمام، إلا أن هناك 5 خواص يفضل خبراء التقنية تعطيلها لضمان خصوصية وأمان أكبر. ووفق موقع «ذا صن» البريطاني، رغم أن قوقل لا تحتفظ بتسجيلاتك الصوتية، إلا أن الأفضل اختيار مدة التسجيل أو حذفه يدوياً. ولأن الاستماع المتكرر لـ«مرحبا قوقل» يصبح مزعجا، فعليك إيقاف تشغيل خاصية المحادثات المستمرة، أما إذا كنت مكبرات الصوت تلتقط كل ما تقوله دون قصد، فاضبط حساسية استجابة Hey Google، كما ينصح الخبراء بتعطيل الكاميرا إذا لم تكن تجري مكالمات فيديو. وأخيرا عدّل ضوابط النشاط لضمان الخصوصية.