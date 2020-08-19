سجلت أسعار الكهرباء غرب الولايات المتحدة الأمريكية أسعاراً قياسية، في ظل تخوف قاطني ولاية كاليفورنيا من تكرار الانقطاعات التي عانت منها خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه المخاوف غداة إصدار مشغل الشبكة تعليمات للموزعين بقطع الكهرباء دورياً خلال عطلة نهاية الأسبوع لتخفيف الضغط على الشبكة خلال موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح الولاية.

وقالت شركة «باسيفيك غاس آند إلكتريسيتي» المعروفة اختصاراً بـ«بي جي آند إي»، إن «مزيداً من الانقطاعات الدورية قد تطرأ جراء تحذير» مشغل الأنظمة المستقل بكاليفورنيا – كاليفورنيا إنديبندنت سيستم أوبريتور – آي إس أو «من تدهور في الإمداد، حاثاً المستهلكين على الاستمرار في ترشيد استهلاك الكهرباء حتى نهاية يوم (الأربعاء) على الأقل، إذ من المتوقع بدء موجة الحر بالانحسار ذلك الحين».

وقد وجهت شركة «كاليفورنيا آي إس أو» المشغل لجزء كبير من الشبكة في الولاية تعليمات إلى شركات التوزيع في وقت متأخر من (الجمعة) بالبدء بقطع الكهرباء دورياً، الأمر الذي ترك 400 ألف منزل ومنشأة تعاني من الحر لمدة ساعة، وذلك بعد أن تجاوز الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف إمكانات التوليد المتاحة.

وكانت المرة الأخيرة التي طلب فيها المشغل المستقل من شركات التوزيع فرض انقطاعات دورية في عام 2001، حين اتُّهِمت عدة شركات كهرباء بالتلاعب بسوق الطاقة والحد عمداً من المعروض لدفع الأسعار إلى ارتفاعات مفاجئة.

وقد أثرت الانقطاعات الدورية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على نحو 22 ألف مشترك لدى «بي جي آند إي»، وكذلك نحو 130 ألف مشترك لدى «سوذيرن كاليفورنيا إديسون» التابعة لإديسون إنترناشيونال، وأكثر من 58 ألف مشترك لدى «سان دييغو غاس آند إلكتريك» التابعة لشركة سيمبرا للطاقة.

ويتنبأ الراصدون لدى موقع آكيوويذر أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في بعض أكبر مدن كاليفورنيا وسط الأسبوع، أي أعلى بأربع درجات مئوية من معدلها لهذا الوقت من العام.

أما المشغل المستقل فقد توقع وصول الطلب إلى 49504 ميجا. وات (الإثنين)، و50485 (الثلاثاء)، وهي أرقام تفوق الرقم القياسي المسجل على الشبكة عام 2006 والبالغ 50270 ميجا وات. وقد بلغ معدل تسعير الطاقة مستويات قياسية الإثنين، وصلت إلى 350.50 دولار للميجاوات. ساعة في محور بالو فيردي في ولاية آريزونا المجاورة، كما بلغ أعلى معدل منذ سنتين في محور إس بي -15 في جنوب كاليفورنيا عند 270.75 دولار للميجاوات، بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة «ريفينيتيف» والتي تغطي الفترة منذ عام 2010.

وقالت شركة «إنتركونتيننتال إكستشينج» المالكة والمشغلة لأسواق مالية عديدة: إن أسعار الكهرباء بلغت ما معدله 1400.50 دولار بمحور بالو فيردي بولاية آريزونا و595.09 دولار بمحور إس بي-15.