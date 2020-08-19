عثرت الشرطة المكسيكية على أم أمريكية لطفلين ميتة وجميع أسنانها مفقودة في المكسيك بعد يوم واحد فقط من الإبلاغ عن تغيبها من قبل والدتها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت ماريا روبيو والدة الضحية إنها تحدثت إلى ابنتها ليزبيث فلوريس آخر مرة في 9 أغسطس عندما سافرت إلى مدينة ماتاموروس المكسيكية الحدودية، وقالت إنها ستعود في وقت لاحق من تلك الليلة إلى منزلها في براونزفيل، تكساس.

واتصلت الأم بقسم شرطة براونزفيل تكساس في 10 أغسطس لتقديم بلاغ عن شخص مفقود بعد أن فقدت الاتصال بابنتها البالغة من العمر 23 عامًا، حيث تم اكتشاف جثة فلوريس في 11 أغسطس.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فلوريس كانت في المكسيك لزيارة صديقها.

وقالت الشرطة، إن فلوريس، التي عثر على جثتها في 11 أغسطس، توفيت متأثرة بجروح في الرأس أصيبت بها بعد أن تعرضت للضرب بحجر عثر عليه في مكان الحادث المأساوي.