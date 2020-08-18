يُعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي «أوّل فيلم» -وهو أول مهرجان سينمائي دولي في الأردن يسلط الضوء على الأعمال الأولى على الصعيدين الإقليمي والدولي- عن أعضاء لجان التحكيم لدورته الافتتاحية الذين سيختارون الفائزين بجائزة «السوسنة السوداء» في الفئات التنافسية الثلاث: أفضل فيلم روائي عربي طويل، وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل، وأفضل فيلم عربي روائي قصير.

ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة المخرج الصربي المخضرم سردان غولوبوفيتش الذي يحمل في رصيده فيلم «المصيدة» (The Trap) الحائز على عدة جوائز، وفيلمه الأحدث «الأب» (The Father) الذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي السبعين هذه السنة ولاقى أصداء مميزة.

وإلى جانب غولوبوفيتش، تنضم النجمة الأردنية الممثلة والمنتجة صبا مبارك المعروفة بأدوارها العديدة والبارزة في الأفلام والمسلسلات العربية، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لمهرجان مراكش السينمائي الدولي المدير التنفيذي للمركز السينمائي المغربي صارم الفاسي الفهري.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية العربية الطويلة المخرج الأردني المعروف محمود المسّاد، مخرج فيلم «ان شاء الله استفدت» الذي لاقى استحسان النقاد، وفيلم «إعادة خلق» الحائز جوائز عالمية، والكاتبة والمنتجة المصرية نادية كامل التي اشتهرت بفيلم «سلطة بلدي»، والمخرجة والفنانة الألمانية أندريا لوكا زيمرمان التي تترأس لجنة التحكيم هذه.

هذا وستقود المخرجة البريطانية – العراقية ميسون باشاشي لجنة تحكيم الأفلام العربية القصيرة إلى جانب الناقد السينمائي الأردني ناجح حسن، والمخرج الأمريكي براندت أندرسون، لاختيار أفضل فيلم روائي عربي قصير.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في كل فئة في حفل ختام مهرجان عمّان السينمائي بتاريخ 31 أغسطس 2020، وسيحصل الفائزون في الفئات التنافسية على جوائز نقدية 20 ألف دولار أمريكي لأفضل فيلم روائي طويل، و15 ألف دولار أمريكي لأفضل فيلم وثائقي طويل، و5 آلاف دولار أمريكي لأفضل فيلم روائي قصير، إضافة إلى منحوتة «السوسنة السوداء» المصنوعة من البرونز من تصميم الفنان الأردني مهنّا الدرّة، أحد روّاد الحركة الفنية التشكيلية في الأردن.

علاوة على ذلك، يصوت جمهور المهرجان الذي سيحضر العروض في سينما السيارات «درايف ان» في منطقة العبدلي الجديد لاختيار الفيلم الفائز من قسم الأفلام الدولية، الذي سيحصل على مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي.

وسيكون لأيام عمّان لصنّاع الأفلام لجنة تحكيم خاصة بها لمنح جوائز نقدية وعينية لمشاريع الأفلام المختارة لمنصتي عرض المشاريع في فئتي قيد التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.

ويترأس لجنة تحكيم أيام عمّان لصنّاع الأفلام المخرج اللبناني هادي زكاك، أحد أهم صانعي الأفلام الوثائقية في العالم العربي، وتنضم إليه كلّ من المنتجة التونسية لينا شعبان منزلي، ومن أعمالها الإنتاجية السابقة فيلما «نحبك هادي» و«ولدي»، اللذان حصدا جوائز عديدة في مهرجانات عالمية، والمخرجة المصرية - الفرنسية والفنانة البصرية جيهان الطاهري، مدير عام مؤسسة الأفلام الوثائقية DOX BOX في برلين، ومهند البكري مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وتُقدم الجوائز النقدية والعينية لأيام عمّان لصنّاع الأفلام من خلال شراكات مع مؤسسات مرموقة محلية ودولية.

والجوائز المخصّصة لفئة المشاريع قيد التطوير هي: جائزة عينية بقيمة 15 ألف دولار أمريكي لمعدات إضاءة وإكسسوارات كاميرا بتقديم من شركة Slate Film Services الأردنية، وجائزة عينية بقيمة 14 ألف دولار لمرحلة ما بعد الإنتاج واستخدام مرافق الكلية الأسترالية للإعلام SAE في عمّان، وجائزة نقدية بقيمة 7.500 دولار أمريكي من تقديم بنك سوسيته جنرال الأردن، وإقامتان للإرشاد من المنظمة الأمريكية للفنون Film Independent، واستشارات لتطوير النص من تقديم «صندوق الحكايا» TaleBox في الأردن، وخدمات استشارية مستدامة في مرحلة التطوير للإنتاج المستدام من Greener Screen في دبي.

أمّا بالنسبة لجوائز المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، فهي كالآتي: جائزة عينية بقيمة 17.500 دولار أمريكي لخدمات تصميم الصوت وإعادة تسجيله من Acousmatic Film Sound في إستونيا، وجائزة نقدية بقيمة 7.500 دولار من تقديم بنك سوسيته جنرال الأردن، وجائزة عينية بقيمة 7 آلاف دولار أمريكي لخدمات تصنيف الألوان من Rum Pictures في الأردن، ومشاركة مشروع سينمائي في منتدى الأفلام – منصة ما بعد الإنتاج في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في أكتوبر 2020.

وسيتم الإعلان عن جوائز أيام عمّان لصنّاع الأفلام بتاريخ 26 أغسطس 2020 في مقرّ الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.