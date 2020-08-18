مع تباشير العام الهجري الجديد 1442، أنتجت قناة اقرأ ملحمة تلفزيونية عن الهجرة النبوية المباركة تحت عنوان «مواكب الهجرة»، تحكي فيها تفاصيل الهجرة النبوية المباركة وأسرارها، وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم خلالها وبعدها من صعوبات مع أصحابه حتى تصل الدعوة الإسلامية إلى أنحاء العالم.

وتم تصوير الملحمة في استوديوهات قناة اقرأ بالقاهرة، بديكور مميز يحاكي تلك الفترة. وتعتبر ملحمة مواكب الهجرة معالجة تلفزيونية لنصوص من كبار الكتاب في العالم العربي قديمه وحديثه، وهم: شاعر الرسول حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكعب بن زهير رضي الله عنه، والإمام ابن كثير، والإمام ابن حجر العسقلاني، والإمام ابن هشام، والإمام الفخر الرازي، والشيخ محمد الغزالي، والإمام أبو الحسن الندوي، والأديب الكبير شهاب الدين الأبشيهي، والكاتب الكبير عباس محمود العقاد، والشاعر الكبير أحمد شوقي، وشاعر السيف والقلم محمود سامي البارودي، والشاعر محمد الهادي إسماعيل عزيز أباظة، ومالك بن المرحل السبتي، والكاتب الكبير مصطفى صادق الرافعي، ومحمد حسين هيكل، والشاعر وليد الأعظمي.

كما يشارك الشاعر المصري هشام الجخ في الملحمة مع مجموعة من المذيعين من مختلف دول العالم.

وأنتج العمل من جزءين مدة كل جزء ساعتين، يبث الجزء الأول الأربعاء، والجزء الثاني الخميس ١٩، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة ١٠ مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد الخميس والجمعة الساعة ٤:٣٠ عصراً بتوقيت مكة المكرمة على قنوات اقرأ الفضائية وعبر منصات اقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي.