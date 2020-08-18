مع تباشير العام الهجري الجديد 1442، أنتجت قناة اقرأ ملحمة تلفزيونية عن الهجرة النبوية المباركة تحت عنوان «مواكب الهجرة»، تحكي فيها تفاصيل الهجرة النبوية المباركة وأسرارها، وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم خلالها وبعدها من صعوبات مع أصحابه حتى تصل الدعوة الإسلامية إلى أنحاء العالم.
وتم تصوير الملحمة في استوديوهات قناة اقرأ بالقاهرة، بديكور مميز يحاكي تلك الفترة. وتعتبر ملحمة مواكب الهجرة معالجة تلفزيونية لنصوص من كبار الكتاب في العالم العربي قديمه وحديثه، وهم: شاعر الرسول حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكعب بن زهير رضي الله عنه، والإمام ابن كثير، والإمام ابن حجر العسقلاني، والإمام ابن هشام، والإمام الفخر الرازي، والشيخ محمد الغزالي، والإمام أبو الحسن الندوي، والأديب الكبير شهاب الدين الأبشيهي، والكاتب الكبير عباس محمود العقاد، والشاعر الكبير أحمد شوقي، وشاعر السيف والقلم محمود سامي البارودي، والشاعر محمد الهادي إسماعيل عزيز أباظة، ومالك بن المرحل السبتي، والكاتب الكبير مصطفى صادق الرافعي، ومحمد حسين هيكل، والشاعر وليد الأعظمي.
كما يشارك الشاعر المصري هشام الجخ في الملحمة مع مجموعة من المذيعين من مختلف دول العالم.
وأنتج العمل من جزءين مدة كل جزء ساعتين، يبث الجزء الأول الأربعاء، والجزء الثاني الخميس ١٩، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة ١٠ مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد الخميس والجمعة الساعة ٤:٣٠ عصراً بتوقيت مكة المكرمة على قنوات اقرأ الفضائية وعبر منصات اقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي.