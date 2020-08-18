بعد مرور 18 عاماً على جريمة ارتكبت عام 2002، وجهت محكمة في نيويورك بالولايات المتحدة (الإثنين) تهمة قتل مغني الراب جام ماستر جاي، لشخصين من المدينة، مرجحة أن يكون دافعها المواد المخدرة.وقتل الموسيقي، البالغ 37 عاماً ومؤسس فرقة «ران دي مي سي» الثلاثية، برصاصة في الرأس في نيويورك يوم 30 أكتوبر 2002، في استوديو تسجيل بمنطقة كوينز. وأقيمت له جنازة مهيبة في كاتدرائية آلن، ضمت مشاهير الراب في تلك الفترة، فضلاً عن آلاف الأشخاص، فيما أعلن المدعي العام الفيدرالي في بروكلين سيث دوشارم توجيه تهمة القتل المرتبط بتجارة الكوكايين، إلى كارل جوردان جونيور (36 عاماً) ورونالد واشنطن (56 عاماً)، المشتبه فيهما منذ فترة طويلة في الجريمة، التي بدت على الفور وكأنها تصفية حسابات. ووجه إلى جوردان 8 تهم أخرى بالسبب ذاته، أما رونالد واشنطن المسجون في الأساس، فسيمثل في موعد لم يحدد بعد، إذ يواجه الرجلان السجن لمدة تراوح من 20 عاماً - مدى الحياة أو الإعدام في حال إدانتهما.وقال المدعي العام إن الرجلين المسلحين دخلا استوديو التسجيل في حي جامايكا بمنطقة كوينز، إذ ثبّت واشنطن أحد الشهود على الأرض، واقترب كارل جوردان، وكان يومها في 18 من عمره، من جام ماستر جاي وأطلق رصاصتين عليه «بدم بارد»، ما أدى إلى مقتل مغني الراب وإصابة شخص آخر في الساق.يذكر أن مجموعة من فناني الراب قتلوا بالرصاص بين عامي 1995 و2002، من بينهم توباك شاكور في 1996، ونوتوريوس بيغ في 1997.