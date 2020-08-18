تناقل رواد السوشيال ميديا صورةً نشرتها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برفقة زوجها المغني حسام حبيب على حسابها في «إنستغرام» (الثلاثاء) وعلقت: «لسه ما اطلقناش». لتنهال عليها التعليقات، فيما كتب أحدهم: «الله لا يفرقكم.. لكن وزنك زائد جداً»، بينما اكتفت شيرين بالرد بأيموجي «أوك». ويعد هذا الظهور الأول للزوجين بعد مشاجرات بينهما كشفها مقربون قبل شهرين. وكانت شيرين حرصت على مؤازرة الفنانة اللبنانية نادين نجيم بعد خضوعها لجراحة استمرت 6 ساعات، إذ كتبت على حسابها في «تويتر»: «ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ويارب نطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان».