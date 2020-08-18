يختبر مهندسو متصفح «قوقل كروم» عدداً من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ«السحرية»، أبرزها تحذير المستخدمين من المواقع الإلكترونية غير الآمنة. ووفق موقع «ذي صن» البريطاني (الثلاثاء)، سيرفق المتصفح علامة حمراء إلى جانب نماذج مواقع الويب التي تعتبر صفحات HTTPS الخاصة بها آمنة، بينما سيعطل، وفق «التحديث المنتظر»، الملء التلقائي في النماذج المختلفة، بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائياً بمعلومات المستخدم الخاصة، إلا بعد التأكد من أمانها تماماً وحصولها على العلامة الحمراء، أما في حالة كان النموذج «غير آمن» فسيتلقى المستخدم تنبيهاً من المتصفح حتى لا يقدم أي معلومات شخصية أو حساسة خاصة به لهذا الموقع.