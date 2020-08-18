أكد مسؤولون في منظمة الصحة العالمية WHO أن عدداً من دول جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، دخلت مرحلة جديدة من وباء كورونا. وقال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة غرب «الهادئ» تاكيشي كاساي في مؤتمر صحفي (الثلاثاء): «ما نلاحظه ليس مجرد عودة للظهور، بل هو إشارة إلى دخولنا موجة جديدة من الوباء بالمنطقتين.. الوباء آخذ في التغير. فالناس في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر ينشرونه بشكل متزايد». بدوره أكد كبير مسؤولي المنظمة تامانو ماتسوي أن ما يحدث مقلق، لأن هذه الفئات العمرية (أقل من 40 عاماً) أكثر عرضة للإصابة بأعراض خفيفة أو دون أعراض.