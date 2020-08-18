للتفاح قيمة غذائية كبيرة، فهو مخزن غني بالحديد والفيتامينات، ويساعد على عمليات الهضم ومضاد ممتاز للالتهابات، وعن ذلك تقول طبية الغدد الصماء زالينا غوسوفا لوكالة «سبوتنيك»: «أكبر ميزة للتفاح هي أن هذه الفاكهة تحمل الرقم القياسي لمحتوى الحديد. والحديد ضروري لتكوين الدم، للحفاظ على عدد كاف من خلايا الدم الحمراء، الجزء الأحمر من دمنا الذي يحمل الأكسجين، ويغذي الأعضاء والأنسجة. وهذه هي الوقاية من جوع الأكسجين، من نقص الأكسجين، وهو أمر مهم جدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القصبات الرئوية وأمراض القلب والأوعية الدموية».

وفقًا لطبيبة الغدد الصماء، قشر التفاح مفيد جدا، يحتوي على مواد كيميائية نباتية لها تأثيرات مضادة للالتهابات. كما يحتوي على البكتين الذي يساعد على تحسين الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العناصر الدقيقة والفيتامينات «التي يوفرها» التفاح تساعد في الحفاظ على الجلد والأظافر والشعر في حالة جيدة.

وأضافت غوسوفا: «تحتوي بذور هذه الفاكهة على كمية كبيرة من اليود. ومع ذلك، يوجد حمض الهيدروسيانيك هنا أيضًا. ويعتقد أنه لا ينبغي تناول أكثر من ثلاث أو أربع تفاحات يوميًا بأي حال من الأحوال».

وأشارت الطبيبة: «في الواقع، يعتبر التفاح من الأطعمة عالية السعرات الحرارية، لأنه يحتوي على الفركتوز، الذي يمر عبر الكبد، ويتحول إلى سكروز. لذا فإن الإفراط في تناول التفاح أمر غير مرغوب فيه لمرضى السكري والسمنة».

هذا وبحسب أخصائيي التغذية وأطباء الغدد الصماء. فإن تفاحة متوسطة الحجم تعادل قطعة خبز بسمك سنتيمتر واحد، لذا فإن الاستهلاك المفرط لهذه الفاكهة غير آمن للأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري، ويوصى بتناول من 2 إلى 4 تفاحات يوميًا بعد الوجبة الرئيسية للأصحاء، ما يساعد على تجنب جوع الأكسجين ومشاكل القلب والأوعية الدموية،

ويحذر اختصاصي التغذية ألكسي كالينشيف من أنه من الأفضل تجنب شرب عصائر الفاكهة بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم - وهو مؤشر نسبي لتأثير الكربوهيدرات على التغيرات في مستويات السكر في الدم. أولئك الذين لا يحبون التفاح الكامل يجب أن يختاروا التفاح المهروس.

وقال: «غالبًا ما توجد أصناف يمكنك تناولها بهدوء تام، دون عواقب غير سارة. التفاح الحامض له مضاعفات خطيرة في تفاقم التهاب المعدة المزمن. كما أنه يدمر المينا بسبب الأحماض. بشكل عام، في يوم واحد، عادة ينصح بتناول تفاحتين أو أربع تفاحات في عدة وجبات، ولكن بعد الأكل لا على معدة فارغة».