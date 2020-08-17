تمكن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا من إنقاذ امرأتين واجهتا صعوبة في النجاة بمفردهما بعدما انقلب القارب في المياه في شاطئ برايا دو ألفور.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، التقطت صور للرئيس صاحب الـ 71 عاما وهو يسبح أما زوارق الكاياك لإنقاذ السيدتين، وقال للصحفيين في وقت لاحق إن المرأتين جرفتهن تيارات من شاطئ مجاور في الخليج حيث يقضي عطلته في محاولة للترويج للسياحة.

ويعتمد الاقتصاد البرتغالي بشكل كبير على السياحة التي تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة فايروس كورونا.

وتم التقاط مقطع فيديو لحظة تحركه وأثناء السباحة في الماء لمساعدتهن، وكان هناك رجل آخر بالفعل يحاول المساعدة في قلب الزورق، بينما اقترب شخص على دراجة مائية أيضًا لتقديم المساعدة.

ثم تمكن الرجل الذي كان على متن الدراجة المائية من سحب الزورق إلى الشاطئ، وبعد مساعدتهن، قال الرئيس ريبيلو دي سوزا للصحفيين إن السيدتين أتين من شاطئ آخر.

ونظرًا لوجود تيار غربي قوي، فقد انتقلن وابتلعن الكثير من المياه ولم يتمكن من قلب الزورق أو الصعود عليه، وحذر الرئيس البرتغالي من ضرورة توخي الحذر في المستقبل.