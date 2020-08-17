طوال جائحة فايروس كورونا المستجد، تصدّر الملياردير بيل غيتس عناوين الصحف لجهوده في مكافحة الفايروس، وتوقع الآن موعد انتهاء الجائحة التي شلت حركة العالم.

وكان غيتس قد تنبأ بتفشي فايروس قاتل في العام 2015، في فيديو انتشر بشكل كبير بعد تفشي فايروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، حول العالم قبل 6 أشهر.

وفي مقابلة مع موقع «وايرد»، سئل غيتس عن توقعاته بنهاية هذا الوباء، فقال مؤسس شركة مايكروسوفت إنه يعتقد بأن دول العالم الأول ستتمكن من تجاوز أزمة كورونا بعام كامل قبل الدول الفقيرة.

وعن نهاية كورونا، قال غيتس: «أشعر أنه بالنسبة للعالم الغني، سنكون قادرين إلى حد كبير على القضاء على هذا الشيء (أزمة كورونا) بحلول نهاية عام 2021، وبالنسبة للعالم بأسره بحلول نهاية عام 2022».

وأضاف: «خط الإنتاج في مجال توسيع نطاق التشخيص والعلاجات الجديدة واللقاحات، أمر مثير للإعجاب حقا». ولكن غيتس لم يتناس الأثر الكبير للفايروس على الاقتصاد العالمي: «هناك أضرار اقتصادية وديون بقيمة تريليونات الدولارات».