مع انتشار فايروس «كورونا» يشهد الكثير من سكان العالم حالة من التوتر والقلق والوحدة والاكتئاب، فإذا كانت هذه المشاعر تخالجك، فما عليك سوى تجربة النصائح الـ5 التي أكدت دراسة بريطانية حديثة أنها تحسن المزاج وتعالج الاكتئاب، وفق موقع «ذا صن» البريطاني، أهمها ممارسة التمارين الرياضية لطرد الكسل، والتحدث إلى صديق أو قريب والإفصاح له عن مشاعرك، وتناول مشروب أو طعام صحي بعيداً عن الوجبات السريعة، كالفواكه والمكسرات، علاوة على قضاء بعض الوقت مع الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، ما يقلل التوتر، وأخيراً البعد عن الروتين اليومي، بمشاهدة مقاطع فيديو مضحكة أو الاستماع إلى الموسيقى، حتى لا تلجأ لطبيب نفسي.