أثبت علماء وكالة الصحة العامة وجامعة «مانيتوب» الكندية أن الملابس القطنية بنسبة 100% تحمي من عدوى فايروس كورونا. ووفق صحيفة «إزفيستيا» المحلية، في حال وقوع جسيمات الفايروس المستجد على سطح القماش القطني فإنها تموت خلال مدة لا تزيد على يوم واحد. وقال العلماء إن استخدام الكمامات المصنوعة من القطن يعد أفضل وسيلة تحمي من الفايروس التاجي وأنفعها. وأضافوا أن 3 طبقات من القماش القطني فقط، لديها نسبة حماية يمكن مقارنتها ببزة الجراحين المحترفين التي من الصعب شراؤها في المتاجر العادية.بدوره قال نائب رئيس مختبر رقمنة الصحة في معهد موسكو للتقنيات الفيزيائية، ستانيسلاف أوتستافنوف: «في حال وضع الملابس المصنوعة من القطن في خزانة ملابس يمكن اعتبارها آمنة بعد مرور يوم واحد». وتابع: «من المهم جدا الآن الاستيضاح في أي ظروف يموت الفايروس التاجي أسرع»، مؤكدا أن القماش القطني يمنع الرذاذ من الانتفاش ويوقف تفشي العدوى.