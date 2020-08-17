أكدت أخصائية الغدد الصماء الطبيبة الروسية زوخرا بافلوفا أن الشيخوخة المبكرة لا تهدد من يعملون وقوفاً، مثل الحلاقين ومصففي الشعر والنوادل والسعاة والعاملين بالمحال التجارية. ووفق RT، قالت بافلوفا إن مرض «ساركوبينيا» أو ما يعرف بشيخوخة العضلات، لم يعد مقتصراً على كبار السن؛ لأن نمط حياة الكثيرين أصبح يجري في الأساس جلوساً واضجاعاً. مشيرة إلى أن الإنسان كائن منتصب القامة، وجسمه معد كي يكون طوال اليوم على القدمين، ولفترة قصيرة فقط ينخفض نشاطه أثناء النوم، وهو سر عدم إصابة العاملين وقوفاً بهذا المرض.وتابعت بافلوفا: غالباً ما يتعرض سكان المدن من الشباب لهذا المرض وخصوصاً النساء، وممتهني الطب والتعليم والموظفين في المكاتب. لافتة إلى ظهور تشخيص جديد يتمثل في «ساركوبينيا»، ويوصف في حالة ظهور أي عارض للشيخوخة على الشخص الذي لم يبلغ سن الشيخوخة، وأكثر هذه الأعراض شيوعاً هما انخفاض كتلة العضلات وزيادة نسبة الدهون في إجمالي الوزن.