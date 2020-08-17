طور باحثو جامعة «نان جينغ» الطبية الصينية كمامات ذكية تحلل الهواء أثناء التنفس، ما يرصد المؤشرات الحيوية للأمراض التنفسية المختلفة. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية، أكد باحثو الجامعة أن الكمامة المبتكرة تعمل عبر تطبيق في الهاتف الذكي، ما يمكنها من كشف الجزيئات متناهية الصغر في الهواء المستنشق الذي يحوي العديد من المركبات المتطايرة وغير المتطايرة، ما يساعد على تحديد إصابة مستخدمها بأمراض معينة، وخصوصا «كوفيد-19»، علاوة على رصد تفاعل الجسم مع الأدوية. يأتي الاختراع في إطار سباق الابتكارات المتنوعة بين دول العالم، والمؤسسات الطبية؛ بهدف العثور على أجدى الوسائل للوقاية من عدوى «كورونا».