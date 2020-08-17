في لمحة إنسانية أعادت للذاكرة فيلم «جواز بقرار جمهوري»، حضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته (الأحد)، حفل قران ابنة صديقه الراحل عبدالرحمن، في احتفالية التزم جميع حاضريها بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فيما حرص الرئيس السيسي على أن يكون وكيلاً للعروس وشاهدا على عقد القران، ليعوض ابنة صديقه فقدان والدها يوم عرسها. وتداول رواد التواصل، وفضائيات مصرية، صورا لمشاركة الرئيس المصري وقرينته، في حفل عقد قران حنان عبدالرحمن، ابنة صديقه الذي وافته المنية قبل سنوات. وأظهرت الصور أجواء احتفالية بسيطة بحضور أسرتي العروسين، التزاما بإجراءات الوقاية من فايروس كورونا. وشهد حفل القران أجواء من البهجة بين المشاركين تقديراً لمشاركة الرئيس.